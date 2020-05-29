  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gurbetçi vatandaştan engelli Yusuf’a tekerlekli sandalye

Çorum’un İskilip ilçesinde bir sosyal medya fenomeni ve takipçileri tarafından evleri yenilenen engelli Yusuf Kandur’a bu kez yurt dışında yaşayan bir gurbetçi tekerlekli sandalye gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:10:00 -
Gurbetçi vatandaştan engelli Yusuf’a tekerlekli sandalye

Çorum’un İskilip ilçesinde bir sosyal medya fenomeni ve takipçileri tarafından evleri yenilenen engelli Yusuf Kandur’a bu kez yurt dışında yaşayan bir gurbetçi tekerlekli sandalye gönderdi.


Ankara’da yaşayan hasta bakıcı Ümmügülsüm Karaduğan, 1.5 yıl önce açtığı bir sosyal medya hesabında kısa sürede fenomen olarak buradan para da kazanmaya başladı. Yine takipçilerinden gelen bir talebi değerlendiren Karaduğan, Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki engelli Yusuf Kandur ve ailesinin evini, takipçi kitlesinin yardımıyla yeniledi. Aile bireyleri, duyarlı davranışın ardından büyük mutluluk yaşadı.



’Bu kez tekerlekli sandalyesine kavuştu’


Yürüyerek dışarı çıkmakta zorlanan Yusuf için bu kez yurt dışından bir yardım geldi. Fransa’da yaşayan ve ismi açıklanmayan hayırsever tarafından gönderilen tekerlekli sandalye, Ümmügülsüm Karaduğan aracılığıyla Kandur ailesine teslim edildi. Sandalyesine alınarak bir süre dışarıda gezdirilen Yusuf’un mutluluğu yüzüne yansıdı.


Fransa’dan tekerlekli sandalye gönderen hayırseverin ailenin evinin yenilenmesinde de katkı sunduğunu belirten Karaduğan, İskilip ilçesindeki özel çocuklara destek olunması için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı