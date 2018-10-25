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Gurbetçi vatandaşı elektroşokla öldürdüler! Almanya'da polis terörü

Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan gurbetçi vatandaş Ümit Dursun, Alman polisinin elektroşok tabancasıyla müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:27
Gurbetçi vatandaşı elektroşokla öldürdüler! Almanya'da polis terörü

Almanya'nın Nürnberg kentinde polisin elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği 43 yaşındaki Ümit Dursun'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Dursun, bir süredir uyuşturucu tedavisi gördüğü rehabilitasyon merkezindeki programı yarım bıraktı. Dün de çevreyi rahatsız eden hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle polis Dursun'un kaldığı eve gelerek müdahalede bulundu.

Elektroşok tabancasıyla müdahale edilen Dursun'un mukavemet göstermeye devam ettiği ve olay yerine çağrılan doktorun kendisine sakinleştirici iğne yaptığı ifade edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Enjeksiyon sonrası Dursun'un fenalaştığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcılık Ümit Dursun'un otopsisinde kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini ve zehirlenme şüphesi nedeniyle toksikoloji uzmanlarının konu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Öte yandan Ümit Dursun için yarın Bayreuth Cemevi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül kendisinin de cemevindeki törene katılacağını belirterek, gelişmeler hakkında aile, polis ve savcılıkla irtibat halinde olduklarını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:27
  1. Almanya
  2. Nürnberg
  3. Polis terörü
  4. Alman polisi gurbetçi vatandaşı öldürdü
  5. Ümit Dursun
  6. Cinayet
  7. Elektroşok tabancası

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