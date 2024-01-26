Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız
Bir gurbetçi Almanya'da ekonomik koşulların sanıldığı gibi olmadığını ifade ederek "Maaş 3200 Euro'yu bulmuyorsa yoksulluk ve açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Burada karı koca çalışmadığın müddetçe hiçbir şey yapamazsınız." diye konuştu.
Maaşlardan ve geçim koşullarından bahsederek Almanya'daki ekonominin tek kişi çalışan için iyi olmadığını anlatan gurbetçi şunları söyledi: "Almanya'da karı koca sabah kalkıp işe gidiyorsanız, maaş 3200 Euro'yu bulmuyorsa yoksulluk ve açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Burada karı koca çalışmadığın müddetçe hiçbir şey yapamazsınız.
3000 Euro altında maaşınız varsa açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Dışarıdan duyduğunuz laflara inanmayın. 'Kira yardımı var, bilmem ne yardımı var', bunlara inanmayın. 2300 Euro maaş alan bir insan Almanya'da kira yardımı alamıyor. Burada adam gibi güzel yaşamak istiyorsan karı koca 3200 üzerinde maaşınız olacak. Yoksa burada geçinemezsiniz. İstediğinizi alamazsınız, giyinemezsiniz. Geçiminiz olmasını istiyorsanız hiçbir şeyiniz bozulmayacak, ucu ucuna gidiyor."
Ekonomi
Katar, Almanya ve Rusya Türk devini satın almak için Kayseri'ye koştu! Şirket ihracat rekorları kırıyordu
Ekonomi
Almanya ekonomisi çukur gibi derinleşti! Dünyada petrol üstüne petrol fışkırıyor ama küresel piyasalar karışık! Tarihi adım atılıyor