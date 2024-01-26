  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız
Sosyal Medya

Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız

Yeniakit Publisher
2024-01-26 08:40:00 -

Bir gurbetçi Almanya'da ekonomik koşulların sanıldığı gibi olmadığını ifade ederek "Maaş 3200 Euro'yu bulmuyorsa yoksulluk ve açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Burada karı koca çalışmadığın müddetçe hiçbir şey yapamazsınız." diye konuştu.

Maaşlardan ve geçim koşullarından bahsederek Almanya'daki ekonominin tek kişi çalışan için iyi olmadığını anlatan gurbetçi şunları söyledi: "Almanya'da karı koca sabah kalkıp işe gidiyorsanız, maaş 3200 Euro'yu bulmuyorsa yoksulluk ve açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Burada karı koca çalışmadığın müddetçe hiçbir şey yapamazsınız.

3000 Euro altında maaşınız varsa açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Dışarıdan duyduğunuz laflara inanmayın. 'Kira yardımı var, bilmem ne yardımı var', bunlara inanmayın. 2300 Euro maaş alan bir insan Almanya'da kira yardımı alamıyor. Burada adam gibi güzel yaşamak istiyorsan karı koca 3200 üzerinde maaşınız olacak. Yoksa burada geçinemezsiniz. İstediğinizi alamazsınız, giyinemezsiniz. Geçiminiz olmasını istiyorsanız hiçbir şeyiniz bozulmayacak, ucu ucuna gidiyor."

Almanya'da aşırı sağa karşı gösteri
Almanya'da aşırı sağa karşı gösteri

Dünya

Almanya'da aşırı sağa karşı gösteri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya evimiz terk etmeyiz
Almanya evimiz terk etmeyiz

Avrupa

Almanya evimiz terk etmeyiz

Katar, Almanya ve Rusya Türk devini satın almak için Kayseri'ye koştu! Şirket ihracat rekorları kırıyordu
Katar, Almanya ve Rusya Türk devini satın almak için Kayseri'ye koştu! Şirket ihracat rekorları kırıyordu

Ekonomi

Katar, Almanya ve Rusya Türk devini satın almak için Kayseri'ye koştu! Şirket ihracat rekorları kırıyordu

Almanya ekonomisi çukur gibi derinleşti! Dünyada petrol üstüne petrol fışkırıyor ama küresel piyasalar karışık! Tarihi adım atılıyor
Almanya ekonomisi çukur gibi derinleşti! Dünyada petrol üstüne petrol fışkırıyor ama küresel piyasalar karışık! Tarihi adım atılıyor

Ekonomi

Almanya ekonomisi çukur gibi derinleşti! Dünyada petrol üstüne petrol fışkırıyor ama küresel piyasalar karışık! Tarihi adım atılıyor

O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!
O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!

Dünya

O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gurbet

Yeğenim gel hemen.Hankkın da evde çalışmadan yaşayabilin memleketinde.Gellllll kuzum geri dönnnnn.

Emekli

Kiskaniyormu almanya bizi ded git ordan daha dun gece marketler fiyatlarini degistirdi aralik 15 ten bu yana uc oldu etiketler degisiyor hukumet nerde seyrediyor ulke yonetilmiyor resmen marul 30 lira oldu ne anlatiyorsun sen be algi yapmayin nah oy veririm
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23