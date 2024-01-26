Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız

Maaşlardan ve geçim koşullarından bahsederek Almanya'daki ekonominin tek kişi çalışan için iyi olmadığını anlatan gurbetçi şunları söyledi: "Almanya'da karı koca sabah kalkıp işe gidiyorsanız, maaş 3200 Euro'yu bulmuyorsa yoksulluk ve açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Burada karı koca çalışmadığın müddetçe hiçbir şey yapamazsınız.

3000 Euro altında maaşınız varsa açlık seviyesinde yaşıyorsunuz. Dışarıdan duyduğunuz laflara inanmayın. 'Kira yardımı var, bilmem ne yardımı var', bunlara inanmayın. 2300 Euro maaş alan bir insan Almanya'da kira yardımı alamıyor. Burada adam gibi güzel yaşamak istiyorsan karı koca 3200 üzerinde maaşınız olacak. Yoksa burada geçinemezsiniz. İstediğinizi alamazsınız, giyinemezsiniz. Geçiminiz olmasını istiyorsanız hiçbir şeyiniz bozulmayacak, ucu ucuna gidiyor."