Gurbetçi ile Elbirliği

Emin Grup, Avrupa’daki gurbetçilere yerinde hizmet vermek için kolları sıvadı. Şirket yurt dışında ilk şubesini gurbetçilerin yoğun olduğu Almanya’da açmayı planlıyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, evden arabaya, eğitimden makine alımına her alanda Elbirliği Sistemi’nin uygulanabileceğini söyledi. Üstün, “Gurbetçilerimizin Türkiye’de ev alma istekleri hiç bitmedi ve son dönemde artmaya başladı. Biz zaten Türkiye’de gurbetçilerimize hizmet veriyorduk. Şimdi de Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerde de bu sistemi ayaklarına götürmek için çalışmalara başladık” dedi.

20 milyar liralık pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın İslam iktisadının bir çıkış olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Üstün, “Biz de katılımcılığı esas alan bir iktisat ekonomisine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bunu da, Elbirliği ile İslam iktisadını uygulayarak başarabiliriz. Ev ve araç pazarında uygulanan faizsiz finans pazarı Türkiye’de 20 milyar liraya doğru yükseldi. Bu büyümeye rağmen ülkemizin bu ekonomiden aldığı pay ve sağlanan ekonomik katkı beklenenin altında. Eminevim olarak, İslami finansın önemli bileşenlerinden olan, ülkemizde 1991 yılında bir iş modeli şeklinde ilk kez uygulamaya başladığımız ve 260 binden fazla kişinin faizsiz bir şekilde istifade ettiği Elbirliği Sistemi ile bu süreçte etkin rol oynamaya hazırız. Ama sistemin devlet tarafından regüle edilip kontrol altında tutulması şart” şeklinde konuştu.

30 yılın rekoruna imza attı

Elbirliği Sistemi’ni ülke ekonomisinin kalkınması için birçok alanda uygulamanın mümkün olduğunu belirten Üstün, Eminevim’in, yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayında pandemiye rağmen son 30 yılın rekor teslimatına imza attığını ifade etti.

Bugüne kadarki en yüksek aylık teslimatını Haziran ayında gerçekleştiren firma, bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla teslimatını yüzde 65 artırmış oldu.