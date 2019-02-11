0553 313 94 23

Gurbetçi eve koştu

Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin akınına uğradı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:01
Gurbetçi eve koştu

Hafta sonu düzenlenen Evim Türkiye Fuarı’nda gurbetçiler ev satın alma yarışına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin akınına uğradı. Türkiye’den markalı konut projelerinin yer aldığı fuarda fırsatlarla tanışan gurbetçiler, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerdeki konut projelerinden mülk edinmek için ilk adımı attı. Proje maketlerini inceleyen ziyaretçiler, satış temsilcilerinden bilgi aldı, kimileri de ön satış sözleşmesi imzaladı. Ziyaretçiler ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya ve İzmir illerini incelerken, Anadolu illerine de talep vardı. Bazı gurbetçiler ise bir kısmı anahtar teslim olan daireleri ise Türkiye’ye geldiklerinde teslim alma sözüyle fuardan ayrıldılar. Türkiye’ye kesin dönüş yapma planı olan bazı gurbetçi aileler ise oturum amaçlı geniş daireleri tercih etti.

GYODER’den Almanya’da Türkiye’ye yatırım çağrısı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda yatırımcılarla buluştu. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Bugün hem yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem de yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman. Avrupa’daki Türkler’in kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde yatırım yapma hayalleri var. Ancak yatırım konusunda doğru bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefleyen ‘Evim Türkiye’, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki yatırım imkanlarını görmelerini sağladı” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:01
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Evim Türkiye Fuarı
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  6. Düsseldorf
  7. Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı
  8. gurbetçiler
  9. konut projeleri
  10. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)
  11. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık"
    1. "Epilepsi tedavi edilebilir bir..
    2. Devlet Cizre'de terörün izini sildi
    3. CHP'den adaylara öğütler
    4. Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    5. Denizli'de otomobil nehre devrildi: 2..
    6. ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin..
    7. Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk..
    8. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail..
    9. Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
    10. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    11. Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı..
    12. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    13. GRAFİKLİ - FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim..
    14. Çin ile ABD arasında kriz patlak..
    15. Akne tedavisinde peelingler etkili..
    16. SMA taşıyıcısı ebeveynlere tüp bebek..
    17. Kanser okulunda hasta ve hasta..
    18. Diş eksikliği kaderiniz olmasın
    19. Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor
    20. Gebelik döneminde diş bakımına dikkat
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı