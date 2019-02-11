Gurbetçi eve koştu

Hafta sonu düzenlenen Evim Türkiye Fuarı’nda gurbetçiler ev satın alma yarışına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin akınına uğradı. Türkiye’den markalı konut projelerinin yer aldığı fuarda fırsatlarla tanışan gurbetçiler, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerdeki konut projelerinden mülk edinmek için ilk adımı attı. Proje maketlerini inceleyen ziyaretçiler, satış temsilcilerinden bilgi aldı, kimileri de ön satış sözleşmesi imzaladı. Ziyaretçiler ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya ve İzmir illerini incelerken, Anadolu illerine de talep vardı. Bazı gurbetçiler ise bir kısmı anahtar teslim olan daireleri ise Türkiye’ye geldiklerinde teslim alma sözüyle fuardan ayrıldılar. Türkiye’ye kesin dönüş yapma planı olan bazı gurbetçi aileler ise oturum amaçlı geniş daireleri tercih etti.

GYODER’den Almanya’da Türkiye’ye yatırım çağrısı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda yatırımcılarla buluştu. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Bugün hem yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem de yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman. Avrupa’daki Türkler’in kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde yatırım yapma hayalleri var. Ancak yatırım konusunda doğru bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefleyen ‘Evim Türkiye’, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki yatırım imkanlarını görmelerini sağladı” diye konuştu.