Gurbetçi annelerden Diyarbakır annelerine destek

Çocukları dağa kaçırılan ve HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, gurbetçi anneler destek ziyaretinde bulundu. Almanya’dan bir gezi kapsamında Diyarbakır’a gelen çoğu kadın 20 kişilik grup, Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlarla görüştü, desteklerini bildirdi. Grup adına açıklama yapan Sevgi Polat, gezi amaçlı kente geldiklerini, annelerin eylemini öğrenince de geziyi iptal edip, destek ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. “Ailelere ses olmak için geldik. Annelere cesaret vermek için buraya geldik. Biz de anneyiz. Bu anneler sakın pes etmesin. Avrupa’daki anneler ve gurbetçi anneler de sizin arkanızda” diyen Polat, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını temenni ettiklerini belirtti. Polat, “Gezimizin adını ‘Annelerin çığlığı olmaya geldik’ diye değiştirdik. Bütün anneler için buradayız” dedi.

Kars’tan gelen bir grup da Diyarbakır annelerini ziyaret etti.