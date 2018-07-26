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Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne Keşan'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:01
Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tatil için Belçika'dan Türkiye'ye gelen Mithat Bilici'nin kullandığı otomobil Maltepe köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücü Mithat Bilici ile kardeşi Recep Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi, cenazeler Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Şafak Bilici ve Feride Bilici ise ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü devlet hastanelerine götürüldü. Şafak Bilici de hastanede hayatını kaybetti.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:01
  1. Türkiye
  2. Belçika
  3. Maltepe
  4. Keşan
  5. Uzunköprü

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