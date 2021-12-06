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Yerel Güpegündüz sokak ortasında büyük tuvaletini yaptı
Yerel

Güpegündüz sokak ortasında büyük tuvaletini yaptı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 23:59:00 -
Güpegündüz sokak ortasında büyük tuvaletini yaptı

Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.

Rahatlığı pes dedirtti

Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

"Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki"

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını şöyle anlattı:

"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık" 

 

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