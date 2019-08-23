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Günyüzü’nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor

Günyüzü İlçesi’ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı devam ediyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:47
Günyüzü’nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor

Günyüzü İlçesi’ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı devam ediyor.


Günyüzü mahalleleri ve ilçe merkezinde üretim yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO Günyüzü Geçici Ekip Şefliğine teslim ediyor. Toplamda 300 ton kapsül alımı hedefleniyor. Alınan haşhaş kapsülleri depolanmadan tırlarla işlenmek ve morfin üretilmek üzere fabrikaya gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, günde 2 tır kapsül alımı yapılıyor. 4,50 TL den alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:47
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