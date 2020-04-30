Günün menüsü: 7.gün menüsü | Bugün ne pişirsem?

"Bugün ne pişirsem?" diye düşünen hanımlar için enfes bir iftar menüsü derledim. Hafif ve bir o kadar lezzetli yiyeceklerle, bütün gün aç olan midenize yüklenmeden, iftar sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. 7.günün iftar menüsünü inceledikten sonra, bir önceki günün iftar menüsüne göz atmayı unutmayın! İşte günün iftar menüsü...