Günün menüsü: 7.gün menüsü | Bugün ne pişirsem?
"Bugün ne pişirsem?" diye düşünen hanımlar için enfes bir iftar menüsü derledim. Hafif ve bir o kadar lezzetli yiyeceklerle, bütün gün aç olan midenize yüklenmeden, iftar sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. 7.günün iftar menüsünü inceledikten sonra, bir önceki günün iftar menüsüne göz atmayı unutmayın! İşte günün iftar menüsü...
Sizler için derlediğimiz günün menüsünü inceledikten sonra, diğer menülere göz atayı unutmayın!
Yeşil mercimek çorbası
Malzemeler
- 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- 2 çay bardağı erişte
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı yoğurt
- nane, tuz, karabibiber
- 6 su bardağı su
Yapılışı
Öncelikle suyu ve tuzu tencereye alıp kaynatın.
Kaynadıktan sonra erişteleri içerisine dökün.
Haşlandıktan sonra, yeşil mercimekleri ve karabiberi ilave edin.
5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
Ilıdıktan sonra yoğurdu karıştırarak ilave edin.
Ilık bir çorba olduğu için, tereyağı ve naneli terbiyeyi en son ilave edip servis edin.
Fırında soslu tavuk
Malzemeler
- 2-3 parça göğüs eti ya da 5-6 tane but (isteğe göre)
- 3 yemek kaşığı yoğurt (sulu olmayan kısımlarından)
- yarım çay bardağı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı salça
- pul biber
- nane
- kekik
- tuz
- sarımsak
Tavuk haricindeki malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. İçerisine tavukları ekleyerek harmanlayın ve 10-15 dakşka buzdolabında bekletin. 250 derecelik fırında 45-50 dakika kadar pişirin.
Közlenmiş kırmızı biber
Malzemeler
- 3-4 adet kırmızı biber
- 1 sarımsak
- 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
- İsteğe göre lor peynir ya da maydanoz
Yapılışı
Kırmızı biberleri yıkadıktan sonra iyice kurulayın. 180 derecelik fırında közlenene kadar pişirin.
Çıkardığınız köz biberlerin kabuklarını soyup içerisindeki çekirdekleri alın.
Küçük parçalara bölerek sarımsak ve zeytinyağını üzerine gezdirin.
Maydonozları da ekleyin.
Dilerseniz peynir veya yoğurtla servis edebilirsiniz.
Sütlaç
Malzemeler
- 1,5 litre süt
- 4 su bardağı su
- 3 çay bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 yemek kaşığı nişasta
- ceiz ya da fındık içi
Yapılışı
Öncelikle suyun içerisine yıaknmış pirinçleri koyarak haşlayın. Suyunu çekmesini sağlayın.
Haşlandığından emin olduğunuz pirinçlerin üzerine sütü ekleyerek kaynatın.
Bir kasede 1 bardak süte, nişasta ve pirinç ununu koyarak karıştırın.
Kaynayan sütün üzerine karıştırarak dökün.
Ardından şekeri ilave edin.
Yavaşça yoğunlaşıp göz göz kaynayınca altını kısıp 5 dakika sonra ocaktan alın.
Ceviz, fındık, tarçın ve ya meyveyle servis edebilirsiniz.