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Yerel Günün kan donduran haberi Van'dan geldi
Yerel

Günün kan donduran haberi Van'dan geldi

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yanmış bir erkek cesedi bulundu. Tamamen yanan ve tanınmaz halde olan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:19:00 - 2021-05-04 13:25:25
Günün kan donduran haberi Van'dan geldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yazıcı Sokak'ta vatandaşlar yol kenarında yanmış bir erkek cesedi görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Tamamen yanan ve tanınmaz halde olan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.​​​​​​​

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