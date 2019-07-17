Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.313
|0,88
|BIST ANKARA
|110.157
|2,49
|BIST ANTALYA
|48.799
|1,75
|BIST BALIKESİR
|54.707
|1,21
|BIST BURSA
|139.660
|2,44
|BIST DENIZLI
|78.973
|1,64
|BIST ISTANBUL
|100.703
|0,97
|BIST IZMIR
|153.000
|2,09
|BIST KAYSERI
|320.937
|2,06
|BIST KOCAELI
|228.146
|1,14
|BIST KONYA
|65.790
|1,30
|BIST TEKIRDAĞ
|213.529
|2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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