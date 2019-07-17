Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.313 0,88 BIST ANKARA 110.157 2,49 BIST ANTALYA 48.799 1,75 BIST BALIKESİR 54.707 1,21 BIST BURSA 139.660 2,44 BIST DENIZLI 78.973 1,64 BIST ISTANBUL 100.703 0,97 BIST IZMIR 153.000 2,09 BIST KAYSERI 320.937 2,06 BIST KOCAELI 228.146 1,14 BIST KONYA 65.790 1,30 BIST TEKIRDAĞ 213.529 2,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.