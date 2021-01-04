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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:35:41 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.3841,74
BIST ANKARA2.4242,27
BIST ANTALYA2.2942,28
BIST BALIKESİR2.1541,43
BIST BURSA3.7041,34
BIST DENIZLI2.8251,17
BIST ISTANBUL1.5690,99
BIST IZMIR3.4013,03
BIST KAYSERI8.6120,48
BIST KOCAELI3.4470,99
BIST KONYA3.484-0,16
BIST TEKIRDAĞ9.5061,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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