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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:43:29 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.191-0,89
BIST ANKARA2.3651,72
BIST ANTALYA2.1642,63
BIST BALIKESİR2.090-0,02
BIST BURSA3.6280,06
BIST DENIZLI2.843-0,29
BIST ISTANBUL1.5500,83
BIST IZMIR3.3070,29
BIST KAYSERI8.3710,64
BIST KOCAELI3.435-0,31
BIST KONYA3.3203,46
BIST TEKIRDAĞ9.4810,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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