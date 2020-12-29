Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.428
|6,17
|BIST ANKARA
|2.324
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.120
|-1,11
|BIST BALIKESİR
|2.078
|-1,39
|BIST BURSA
|3.605
|0,75
|BIST DENIZLI
|2.852
|0,45
|BIST ISTANBUL
|1.527
|0,62
|BIST IZMIR
|3.272
|-0,44
|BIST KAYSERI
|8.236
|-1,32
|BIST KOCAELI
|3.446
|0,67
|BIST KONYA
|3.222
|5,39
|BIST TEKIRDAĞ
|9.424
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)