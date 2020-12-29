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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:41:25 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.4286,17
BIST ANKARA2.324-0,06
BIST ANTALYA2.120-1,11
BIST BALIKESİR2.078-1,39
BIST BURSA3.6050,75
BIST DENIZLI2.8520,45
BIST ISTANBUL1.5270,62
BIST IZMIR3.272-0,44
BIST KAYSERI8.236-1,32
BIST KOCAELI3.4460,67
BIST KONYA3.2225,39
BIST TEKIRDAĞ9.424-0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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