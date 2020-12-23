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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:29:46 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0180,99
BIST ANKARA2.2871,09
BIST ANTALYA2.0540,87
BIST BALIKESİR2.0301,77
BIST BURSA3.4730,46
BIST DENIZLI2.7750,64
BIST ISTANBUL1.4911,24
BIST IZMIR3.1420,78
BIST KAYSERI7.9870,18
BIST KOCAELI3.3660,98
BIST KONYA3.1320,35
BIST TEKIRDAĞ9.3491,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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