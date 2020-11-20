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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:04:43 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA5.3190,20
BIST ANKARA2.2361,45
BIST ANTALYA1.8570,47
BIST BALIKESİR1.6052,90
BIST BURSA3.4562,05
BIST DENIZLI2.918-2,12
BIST ISTANBUL1.3931,42
BIST IZMIR2.9671,72
BIST KAYSERI6.988-0,51
BIST KOCAELI3.0010,82
BIST KONYA2.4725,84
BIST TEKIRDAĞ9.2221,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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