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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:41:43 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.352 -0,69
BIST ANKARA 2.243 1,75
BIST ANTALYA 1.952 1,58
BIST BALIKESİR 1.545 -0,91
BIST BURSA 3.307 0,37
BIST DENIZLI 2.770 -1,84
BIST ISTANBUL 1.366 1,23
BIST IZMIR 2.900 0,40
BIST KAYSERI 6.621 -0,71
BIST KOCAELI 2.918 1,42
BIST KONYA 2.161 -1,17
BIST TEKIRDAĞ 9.273 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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