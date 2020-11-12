Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.352
|-0,69
|BIST ANKARA
|2.243
|1,75
|BIST ANTALYA
|1.952
|1,58
|BIST BALIKESİR
|1.545
|-0,91
|BIST BURSA
|3.307
|0,37
|BIST DENIZLI
|2.770
|-1,84
|BIST ISTANBUL
|1.366
|1,23
|BIST IZMIR
|2.900
|0,40
|BIST KAYSERI
|6.621
|-0,71
|BIST KOCAELI
|2.918
|1,42
|BIST KONYA
|2.161
|-1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|9.273
|-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)