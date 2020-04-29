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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2020-04-29 14:21:34 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 277.610 1,54
BIST ANKARA 174.944 0,74
BIST ANTALYA 90.023 0,08
BIST BALIKESİR 121.641 1,55
BIST BURSA 187.240 2,02
BIST DENIZLI 164.908 0,93
BIST ISTANBUL 102.461 0,40
BIST IZMIR 208.395 1,41
BIST KAYSERI 431.553 0,54
BIST KOCAELI 207.062 1,95
BIST KONYA 88.599 1,55
BIST TEKIRDAĞ 709.702 7,93


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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