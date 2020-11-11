Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.283
|1,50
|BIST ANKARA
|2.201
|2,11
|BIST ANTALYA
|1.927
|2,53
|BIST BALIKESİR
|1.573
|1,08
|BIST BURSA
|3.344
|0,62
|BIST DENIZLI
|2.837
|0,80
|BIST ISTANBUL
|1.332
|0,93
|BIST IZMIR
|2.905
|0,51
|BIST KAYSERI
|6.713
|1,47
|BIST KOCAELI
|2.915
|1,49
|BIST KONYA
|2.201
|0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|9.298
|0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)