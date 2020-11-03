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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:30:14 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.767 0,71
BIST ANKARA 2.045 0,07
BIST ANTALYA 1.770 0,58
BIST BALIKESİR 1.525 0,13
BIST BURSA 3.145 -0,80
BIST DENIZLI 2.639 -0,31
BIST ISTANBUL 1.217 0,33
BIST IZMIR 2.778 0,77
BIST KAYSERI 6.288 0,02
BIST KOCAELI 2.699 0,41
BIST KONYA 2.084 -0,91
BIST TEKIRDAĞ 8.395 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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