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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:28:11 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.040 1,04
BIST ANKARA 2.077 0,16
BIST ANTALYA 1.709 0,76
BIST BALIKESİR 1.520 -1,97
BIST BURSA 3.140 -1,25
BIST DENIZLI 2.662 -2,29
BIST ISTANBUL 1.234 -0,02
BIST IZMIR 2.657 -0,49
BIST KAYSERI 6.273 -1,25
BIST KOCAELI 2.603 0,57
BIST KONYA 2.062 -2,96
BIST TEKIRDAĞ 8.872 -3,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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