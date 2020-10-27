Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.040
|1,04
|BIST ANKARA
|2.077
|0,16
|BIST ANTALYA
|1.709
|0,76
|BIST BALIKESİR
|1.520
|-1,97
|BIST BURSA
|3.140
|-1,25
|BIST DENIZLI
|2.662
|-2,29
|BIST ISTANBUL
|1.234
|-0,02
|BIST IZMIR
|2.657
|-0,49
|BIST KAYSERI
|6.273
|-1,25
|BIST KOCAELI
|2.603
|0,57
|BIST KONYA
|2.062
|-2,96
|BIST TEKIRDAĞ
|8.872
|-3,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)