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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:22:49 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.187 -0,81
BIST ANKARA 2.168 -1,67
BIST ANTALYA 1.804 -1,48
BIST BALIKESİR 1.666 -1,12
BIST BURSA 3.308 -2,40
BIST DENIZLI 2.889 -4,43
BIST ISTANBUL 1.275 -1,72
BIST IZMIR 2.805 -1,63
BIST KAYSERI 6.715 -1,77
BIST KOCAELI 2.626 -0,77
BIST KONYA 2.254 -4,48
BIST TEKIRDAĞ 9.120 3,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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