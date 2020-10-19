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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:24:08 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.258 0,52
BIST ANKARA 2.230 0,46
BIST ANTALYA 1.751 3,92
BIST BALIKESİR 1.638 1,51
BIST BURSA 3.544 -0,87
BIST DENIZLI 3.041 0,84
BIST ISTANBUL 1.323 0,86
BIST IZMIR 2.913 0,40
BIST KAYSERI 7.156 2,45
BIST KOCAELI 2.610 -0,01
BIST KONYA 2.305 3,16
BIST TEKIRDAĞ 8.168 4,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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