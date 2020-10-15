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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:36:04 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.256 -0,25
BIST ANKARA 2.204 -0,46
BIST ANTALYA 1.607 -0,96
BIST BALIKESİR 1.661 -0,19
BIST BURSA 3.572 1,65
BIST DENIZLI 2.998 -0,79
BIST ISTANBUL 1.300 -0,52
BIST IZMIR 2.906 0,09
BIST KAYSERI 6.914 1,56
BIST KOCAELI 2.613 -0,04
BIST KONYA 2.164 -0,31
BIST TEKIRDAĞ 8.089 5,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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