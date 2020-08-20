Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.332
|-0,82
|BIST ANKARA
|2.056
|-0,34
|BIST ANTALYA
|1.245
|-1,95
|BIST BALIKESİR
|1.146
|0,58
|BIST BURSA
|2.459
|-0,17
|BIST DENIZLI
|2.294
|-1,66
|BIST ISTANBUL
|1.164
|-0,13
|BIST IZMIR
|2.453
|0,59
|BIST KAYSERI
|5.380
|1,58
|BIST KOCAELI
|2.485
|0,53
|BIST KONYA
|1.547
|4,26
|BIST TEKIRDAĞ
|7.211
|-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)