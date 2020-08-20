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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:34:35 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.332 -0,82
BIST ANKARA 2.056 -0,34
BIST ANTALYA 1.245 -1,95
BIST BALIKESİR 1.146 0,58
BIST BURSA 2.459 -0,17
BIST DENIZLI 2.294 -1,66
BIST ISTANBUL 1.164 -0,13
BIST IZMIR 2.453 0,59
BIST KAYSERI 5.380 1,58
BIST KOCAELI 2.485 0,53
BIST KONYA 1.547 4,26
BIST TEKIRDAĞ 7.211 -0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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