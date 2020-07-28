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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:28:21 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.434 -0,04
BIST ANKARA 2.243 -0,94
BIST ANTALYA 1.538 -1,29
BIST BALIKESİR 1.332 -1,74
BIST BURSA 2.757 0,55
BIST DENIZLI 2.421 -1,19
BIST ISTANBUL 1.219 -1,16
BIST IZMIR 2.585 -0,90
BIST KAYSERI 5.736 -2,86
BIST KOCAELI 2.417 0,75
BIST KONYA 1.638 -0,64
BIST TEKIRDAĞ 7.597 -1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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