Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.434
|-0,04
|BIST ANKARA
|2.243
|-0,94
|BIST ANTALYA
|1.538
|-1,29
|BIST BALIKESİR
|1.332
|-1,74
|BIST BURSA
|2.757
|0,55
|BIST DENIZLI
|2.421
|-1,19
|BIST ISTANBUL
|1.219
|-1,16
|BIST IZMIR
|2.585
|-0,90
|BIST KAYSERI
|5.736
|-2,86
|BIST KOCAELI
|2.417
|0,75
|BIST KONYA
|1.638
|-0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|7.597
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)