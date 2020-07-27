Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.434
|4,11
|BIST ANKARA
|2.210
|1,30
|BIST ANTALYA
|1.558
|3,27
|BIST BALIKESİR
|1.352
|1,25
|BIST BURSA
|2.768
|2,22
|BIST DENIZLI
|2.438
|0,16
|BIST ISTANBUL
|1.244
|0,96
|BIST IZMIR
|2.618
|2,61
|BIST KAYSERI
|5.778
|1,20
|BIST KOCAELI
|2.425
|1,58
|BIST KONYA
|1.662
|2,01
|BIST TEKIRDAĞ
|7.812
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)