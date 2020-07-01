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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:26:10 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 347.550 1,06
BIST ANKARA 202.794 1,43
BIST ANTALYA 115.379 -1,05
BIST BALIKESİR 128.263 0,56
BIST BURSA 236.527 0,09
BIST DENIZLI 252.191 -1,82
BIST ISTANBUL 120.593 -0,74
BIST IZMIR 241.075 0,11
BIST KAYSERI 539.327 1,61
BIST KOCAELI 227.344 -0,47
BIST KONYA 105.231 -0,04
BIST TEKIRDAĞ 732.571 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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