Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|347.550
|1,06
|BIST ANKARA
|202.794
|1,43
|BIST ANTALYA
|115.379
|-1,05
|BIST BALIKESİR
|128.263
|0,56
|BIST BURSA
|236.527
|0,09
|BIST DENIZLI
|252.191
|-1,82
|BIST ISTANBUL
|120.593
|-0,74
|BIST IZMIR
|241.075
|0,11
|BIST KAYSERI
|539.327
|1,61
|BIST KOCAELI
|227.344
|-0,47
|BIST KONYA
|105.231
|-0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|732.571
|-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)