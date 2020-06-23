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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:21:37 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.880 0,17
BIST ANKARA 197.730 0,65
BIST ANTALYA 114.671 3,86
BIST BALIKESİR 124.974 0,45
BIST BURSA 221.092 2,48
BIST DENIZLI 271.403 5,85
BIST ISTANBUL 120.501 0,82
BIST IZMIR 238.032 0,92
BIST KAYSERI 500.874 1,15
BIST KOCAELI 229.372 1,05
BIST KONYA 103.235 0,86
BIST TEKIRDAĞ 735.283 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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