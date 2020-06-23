Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.880
|0,17
|BIST ANKARA
|197.730
|0,65
|BIST ANTALYA
|114.671
|3,86
|BIST BALIKESİR
|124.974
|0,45
|BIST BURSA
|221.092
|2,48
|BIST DENIZLI
|271.403
|5,85
|BIST ISTANBUL
|120.501
|0,82
|BIST IZMIR
|238.032
|0,92
|BIST KAYSERI
|500.874
|1,15
|BIST KOCAELI
|229.372
|1,05
|BIST KONYA
|103.235
|0,86
|BIST TEKIRDAĞ
|735.283
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)