Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|347.968
|0,91
|BIST ANKARA
|195.641
|0,05
|BIST ANTALYA
|109.321
|-0,88
|BIST BALIKESİR
|123.783
|-0,64
|BIST BURSA
|211.842
|0,30
|BIST DENIZLI
|243.424
|-2,69
|BIST ISTANBUL
|119.702
|1,57
|BIST IZMIR
|232.289
|0,40
|BIST KAYSERI
|488.516
|-0,60
|BIST KOCAELI
|222.723
|0,25
|BIST KONYA
|99.621
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|734.653
|-2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)