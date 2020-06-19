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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:21:45 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 347.968 0,91
BIST ANKARA 195.641 0,05
BIST ANTALYA 109.321 -0,88
BIST BALIKESİR 123.783 -0,64
BIST BURSA 211.842 0,30
BIST DENIZLI 243.424 -2,69
BIST ISTANBUL 119.702 1,57
BIST IZMIR 232.289 0,40
BIST KAYSERI 488.516 -0,60
BIST KOCAELI 222.723 0,25
BIST KONYA 99.621 -1,35
BIST TEKIRDAĞ 734.653 -2,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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