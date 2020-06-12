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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:24:27 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 327.638 -0,71
BIST ANKARA 189.968 0,15
BIST ANTALYA 113.810 -0,28
BIST BALIKESİR 123.279 0,66
BIST BURSA 202.859 0,10
BIST DENIZLI 275.747 -0,83
BIST ISTANBUL 112.590 0,10
BIST IZMIR 225.109 -0,33
BIST KAYSERI 473.413 -0,55
BIST KOCAELI 218.924 0,50
BIST KONYA 103.013 0,51
BIST TEKIRDAĞ 703.762 2,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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