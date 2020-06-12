Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|327.638
|-0,71
|BIST ANKARA
|189.968
|0,15
|BIST ANTALYA
|113.810
|-0,28
|BIST BALIKESİR
|123.279
|0,66
|BIST BURSA
|202.859
|0,10
|BIST DENIZLI
|275.747
|-0,83
|BIST ISTANBUL
|112.590
|0,10
|BIST IZMIR
|225.109
|-0,33
|BIST KAYSERI
|473.413
|-0,55
|BIST KOCAELI
|218.924
|0,50
|BIST KONYA
|103.013
|0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|703.762
|2,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)