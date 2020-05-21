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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:25:12 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 324.838 0,16
BIST ANKARA 184.733 0,48
BIST ANTALYA 100.541 0,22
BIST BALIKESİR 125.519 0,45
BIST BURSA 187.987 0,84
BIST DENIZLI 183.783 1,76
BIST ISTANBUL 106.047 1,30
BIST IZMIR 212.450 0,25
BIST KAYSERI 478.520 -0,37
BIST KOCAELI 204.356 -1,25
BIST KONYA 95.319 0,47
BIST TEKIRDAĞ 675.194 -1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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