Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.001.565.066
|Türk Hava Yolları
|609.171.205
|Aselsan
|191.977.886
|T. Halk Bankası
|185.065.588
|Akbank
|183.940.696
|Petkim
|125.764.748
|Vakıflar Bankası
|124.523.772
|Kardemir (D)
|86.618.500
|İş Bankası (C)
|78.231.276
|Koza Madencilik
|69.849.762
|Tüpraş
|58.049.656
|Yapı ve Kredi Bank.
|50.024.263
|Koza Altın
|49.609.604
|Emlak Konut GMYO
|49.520.868
|Soda Sanayii
|44.183.846
|Ereğli Demir Çelik
|33.293.377
|Turkcell
|32.678.121
|İpek Doğal Enerji
|31.808.914
|Türk Telekom
|30.581.763
|Pegasus
|30.472.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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