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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.001.565.066
Türk Hava Yolları609.171.205
Aselsan191.977.886
T. Halk Bankası185.065.588
Akbank183.940.696
Petkim125.764.748
Vakıflar Bankası124.523.772
Kardemir (D)86.618.500
İş Bankası (C)78.231.276
Koza Madencilik69.849.762
Tüpraş58.049.656
Yapı ve Kredi Bank.50.024.263
Koza Altın49.609.604
Emlak Konut GMYO49.520.868
Soda Sanayii44.183.846
Ereğli Demir Çelik33.293.377
Turkcell32.678.121
İpek Doğal Enerji31.808.914
Türk Telekom30.581.763
Pegasus30.472.984


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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