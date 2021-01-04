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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:37:22 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları733.516.652
Koza Altın618.160.984
Garanti Bankası545.853.419
Emlak Konut GMYO502.600.340
Şişe Cam423.288.205
Koza Madencilik350.532.526
Akbank331.901.375
Yapı ve Kredi Bankası318.257.254
Kardemir (D)290.192.518
Karsan Otomotiv248.731.057
Tüpraş248.491.064
Turkcell240.790.125
İpek Doğal Enerji231.853.873
İş GMYO216.359.037
Zorlu Enerji209.624.442
Türk Hava Yolları194.919.038
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası186.433.431
Otokar174.517.896
ASELSAN171.872.079
Petkim161.699.643

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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