Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.340.380.379
|ASELSAN
|1.214.076.605
|Halkbank
|996.922.577
|Garanti Bankası
|959.178.808
|Vakıflar Bankası
|835.109.442
|Odaş Elektrik
|683.854.379
|Kardemir (D)
|471.642.867
|Şişe Cam
|435.283.502
|Türk Hava Yolları
|424.863.622
|Akbank
|390.356.306
|Yapı ve Kredi Bankası
|364.153.260
|Ereğli Demir Çelik
|363.586.141
|Petkim
|307.840.276
|Koza Altın
|287.095.334
|Tüpraş
|273.569.552
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|233.297.071
|Turkcell
|223.571.986
|Emlak Konut GMYO
|222.435.597
|Otokar
|185.317.988
|Pegasus
|179.744.980
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)