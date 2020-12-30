  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:44:21 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.340.380.379
ASELSAN1.214.076.605
Halkbank996.922.577
Garanti Bankası959.178.808
Vakıflar Bankası835.109.442
Odaş Elektrik683.854.379
Kardemir (D)471.642.867
Şişe Cam435.283.502
Türk Hava Yolları424.863.622
Akbank390.356.306
Yapı ve Kredi Bankası364.153.260
Ereğli Demir Çelik363.586.141
Petkim307.840.276
Koza Altın287.095.334
Tüpraş273.569.552
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası233.297.071
Turkcell223.571.986
Emlak Konut GMYO222.435.597
Otokar185.317.988
Pegasus179.744.980

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)
Gündem

Ve Ali Babacan seçimi kazandı (!)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tek adam' olmakla suçlayan Ali Babacan, tek adam olarak girdiği DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde ye..
Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı
Dünya

Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığı döneme ilişkin, olarak çarpıcı bir iddia geldi. Yapılan araştırmaya göre, şehirde 500..
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay