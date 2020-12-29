Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.089.002.755
|Türk Hava Yolları
|789.422.815
|Sasa Polyester
|570.956.583
|Kartonsan
|499.162.669
|Kardemir (D)
|316.021.616
|Garanti Bankası
|312.605.136
|Otokar
|301.900.696
|Pegasus
|287.708.690
|Şişe Cam
|280.176.672
|GSD Holding
|278.262.653
|Petkim
|229.655.760
|Tüpraş
|221.351.813
|Odaş Elektrik
|217.720.967
|Koza Altın
|215.284.476
|Ege Endüstri
|186.287.126
|Şekerbank
|159.525.526
|Doğan Holding
|146.271.683
|İş Bankası (C)
|136.310.493
|Borusan Mannesmann
|125.674.223
|Eczacıbaşı İlaç
|124.590.747
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)