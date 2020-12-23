Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|617.769.057
|Garanti Bankası
|571.166.324
|Oyak Çimento
|394.769.065
|Şişe Cam
|392.774.836
|Alarko Holding
|319.182.618
|Kartonsan
|313.239.634
|Emlak Konut GMYO
|309.490.631
|Türk Hava Yolları
|308.022.881
|Şekerbank
|245.351.003
|Borusan Mannesmann
|235.018.095
|Alarko GMYO
|229.422.267
|Halk GMYO
|228.435.052
|Odaş Elektrik
|225.107.552
|Otokar
|223.354.563
|Pegasus
|210.710.666
|Akbank
|210.357.473
|Kardemir (D)
|205.359.483
|Petkim
|205.108.627
|ASELSAN
|182.190.667
|Tüpraş
|178.247.373
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)