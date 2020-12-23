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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:32:19 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası617.769.057
Garanti Bankası571.166.324
Oyak Çimento394.769.065
Şişe Cam392.774.836
Alarko Holding319.182.618
Kartonsan313.239.634
Emlak Konut GMYO309.490.631
Türk Hava Yolları308.022.881
Şekerbank245.351.003
Borusan Mannesmann235.018.095
Alarko GMYO229.422.267
Halk GMYO228.435.052
Odaş Elektrik225.107.552
Otokar223.354.563
Pegasus210.710.666
Akbank210.357.473
Kardemir (D)205.359.483
Petkim205.108.627
ASELSAN182.190.667
Tüpraş178.247.373

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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