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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:05:33 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.953.001.529
Türk Hava Yolları923.556.528
Kardemir (D)906.051.709
Yapı ve Kredi Bank.645.890.674
Akbank445.852.072
Şişe Cam425.874.543
Gübre Fabrik.423.928.980
Tüpraş361.927.188
Petkim350.368.129
Vakıflar Bankası276.020.215
Koza Altın255.030.550
İpek Doğal Enerji249.678.493
İş Bankası (C)241.805.888
Koza Madencilik232.060.851
Pegasus228.228.768
Şekerbank215.046.384
Koç Holding207.562.258
Turkcell189.310.835
Zorlu Enerji163.456.690
Emlak Konut GMYO161.715.506

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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