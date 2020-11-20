Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.953.001.529
|Türk Hava Yolları
|923.556.528
|Kardemir (D)
|906.051.709
|Yapı ve Kredi Bank.
|645.890.674
|Akbank
|445.852.072
|Şişe Cam
|425.874.543
|Gübre Fabrik.
|423.928.980
|Tüpraş
|361.927.188
|Petkim
|350.368.129
|Vakıflar Bankası
|276.020.215
|Koza Altın
|255.030.550
|İpek Doğal Enerji
|249.678.493
|İş Bankası (C)
|241.805.888
|Koza Madencilik
|232.060.851
|Pegasus
|228.228.768
|Şekerbank
|215.046.384
|Koç Holding
|207.562.258
|Turkcell
|189.310.835
|Zorlu Enerji
|163.456.690
|Emlak Konut GMYO
|161.715.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)