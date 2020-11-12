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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:48:24 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.314.610.607
Yapı ve Kredi Bank. 1.248.778.306
Türk Hava Yolları 1.183.888.363
Kardemir (D) 1.043.108.995
Akbank 945.818.384
Şişe Cam 852.442.571
Aselsan 735.585.275
Vakıflar Bankası 723.871.056
T. Halk Bankası 661.872.341
Tüpraş 623.859.722
Petkim 589.452.788
Odaş Elektrik 532.886.710
Turkcell 458.615.883
İş Bankası (C) 423.514.376
Pegasus 325.721.346
Koç Holding 299.465.759
Emlak Konut GMYO 249.041.335
Albaraka Türk 208.616.619
Türk Telekom 193.306.728
Şekerbank 168.636.449



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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