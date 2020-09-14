Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|966.133.978
|Petkim
|644.917.222
|ASELSAN
|210.065.858
|Türk Hava Yolları
|191.855.077
|Halk GMYO
|181.240.633
|Pegasus
|177.390.781
|Zorlu Enerji
|168.820.716
|Tüpraş
|155.321.438
|Odaş Elektrik
|143.055.508
|Garanti Bankası
|126.977.449
|İş Fin.Kir.
|122.302.816
|Şişe Cam
|115.707.694
|Türkiye Sigorta
|101.190.682
|Alkim Kimya
|88.307.908
|Sasa Polyester
|81.096.138
|TAV Havalimanları
|77.472.036
|Ereğli Demir Çelik
|71.301.440
|Eczacıbaşı İlaç
|61.783.709
|Şekerbank
|57.207.325
|Emlak Konut GMYO
|54.012.714
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)