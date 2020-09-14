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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:51:11 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 966.133.978
Petkim 644.917.222
ASELSAN 210.065.858
Türk Hava Yolları 191.855.077
Halk GMYO 181.240.633
Pegasus 177.390.781
Zorlu Enerji 168.820.716
Tüpraş 155.321.438
Odaş Elektrik 143.055.508
Garanti Bankası 126.977.449
İş Fin.Kir. 122.302.816
Şişe Cam 115.707.694
Türkiye Sigorta 101.190.682
Alkim Kimya 88.307.908
Sasa Polyester 81.096.138
TAV Havalimanları 77.472.036
Ereğli Demir Çelik 71.301.440
Eczacıbaşı İlaç 61.783.709
Şekerbank 57.207.325
Emlak Konut GMYO 54.012.714

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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