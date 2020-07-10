Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Trakya Cam
|713.777.047
|Emlak Konut GMYO
|690.311.732
|Şişe Cam
|588.725.401
|Türk Hava Yolları
|544.483.686
|Garanti Bankası
|538.680.655
|Karsan Otomotiv
|402.378.415
|Zorlu Enerji
|401.324.152
|Aselsan
|362.515.545
|Odaş Elektrik
|357.156.492
|Kardemir (D)
|351.388.453
|Ereğli Demir Çelik
|342.917.252
|Tekfen Holding
|318.590.357
|Vakıflar Bankası
|273.975.425
|Petkim
|259.971.793
|T. Halk Bankası
|243.434.192
|Tüpraş
|196.997.871
|Akbank
|185.752.623
|Soda Sanayii
|170.767.616
|Sasa Polyester
|167.043.435
|Yapı ve Kredi Bank.
|163.657.842
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)