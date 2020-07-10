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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:32:59 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Trakya Cam 713.777.047
Emlak Konut GMYO 690.311.732
Şişe Cam 588.725.401
Türk Hava Yolları 544.483.686
Garanti Bankası 538.680.655
Karsan Otomotiv 402.378.415
Zorlu Enerji 401.324.152
Aselsan 362.515.545
Odaş Elektrik 357.156.492
Kardemir (D) 351.388.453
Ereğli Demir Çelik 342.917.252
Tekfen Holding 318.590.357
Vakıflar Bankası 273.975.425
Petkim 259.971.793
T. Halk Bankası 243.434.192
Tüpraş 196.997.871
Akbank 185.752.623
Soda Sanayii 170.767.616
Sasa Polyester 167.043.435
Yapı ve Kredi Bank. 163.657.842


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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