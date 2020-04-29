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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

2020-04-29 14:26:05 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Migros Ticaret 610.155.339
Türk Hava Yolları 300.220.290
MLP Sağlık 268.801.893
Petkim 254.052.609
Garanti Bankası 252.228.859
Eczacıbaşı İlaç 246.755.399
Odaş Elektrik 230.842.482
Şok Marketler 217.481.764
Aselsan 170.659.366
Turkcell 150.115.886
Sasa Polyester 142.485.723
Tüpraş 138.255.047
Türk Telekom 118.705.864
Bim Mağazalar 115.587.446
Akbank 98.991.597
İş Fin.Kir. 91.240.795
Hektaş 86.979.019
Güneş Sigorta 85.212.137
İş GMYO 84.480.696
Anadolu Cam 84.462.404


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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