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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:32:43 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.320.214.320
Türk Hava Yolları 1.077.476.051
Garanti Bankası 925.793.721
Turkcell 586.781.804
ASELSAN 537.140.141
Pegasus 482.676.137
Odaş Elektrik 420.087.596
Petkim 392.799.140
Tüpraş 341.947.439
Şişe Cam 332.554.592
Yapı ve Kredi Bankası 326.854.855
Vakıflar Bankası 279.752.755
Akbank 243.360.517
Koç Holding 229.404.781
İş Bankası (C) 174.559.861
Halkbank 173.593.593
Türk Telekom 165.809.155
TAV Havalimanları 160.822.754
Zorlu Enerji 134.102.968
Türkiye Sigorta 127.863.293

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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