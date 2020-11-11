Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.320.214.320
|Türk Hava Yolları
|1.077.476.051
|Garanti Bankası
|925.793.721
|Turkcell
|586.781.804
|ASELSAN
|537.140.141
|Pegasus
|482.676.137
|Odaş Elektrik
|420.087.596
|Petkim
|392.799.140
|Tüpraş
|341.947.439
|Şişe Cam
|332.554.592
|Yapı ve Kredi Bankası
|326.854.855
|Vakıflar Bankası
|279.752.755
|Akbank
|243.360.517
|Koç Holding
|229.404.781
|İş Bankası (C)
|174.559.861
|Halkbank
|173.593.593
|Türk Telekom
|165.809.155
|TAV Havalimanları
|160.822.754
|Zorlu Enerji
|134.102.968
|Türkiye Sigorta
|127.863.293
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)