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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:30:14 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 553.408.287
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 508.209.765
Kardemir (D) 387.348.074
Garanti Bankası 343.100.161
Odaş Elektrik 341.074.024
Şişe Cam 340.060.817
ASELSAN 299.548.964
Doğan Holding 295.443.617
Türk Hava Yolları 264.346.878
Pegasus 215.308.142
Yapı ve Kredi Bankası 211.772.689
Ege Endüstri 186.736.444
Kartonsan 176.190.655
Akbank 145.896.880
Emlak Konut GMYO 135.772.499
Eczacıbaşı İlaç 128.942.181
Tüpraş 126.994.081
Zorlu Enerji 125.631.332
Şekerbank 106.229.774
Turkcell 104.606.527

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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