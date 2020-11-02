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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:30:57 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.840.906.515
ASELSAN 546.542.065
Garanti Bankası 405.379.625
Kardemir (D) 359.592.992
Şişe Cam 338.231.431
Petkim 177.380.453
Odaş Elektrik 167.457.749
Yapı ve Kredi Bankası 153.312.989
Akbank 143.152.021
Şekerbank 140.230.199
Otokar 129.984.362
Türk Hava Yolları 122.263.498
Albaraka Türk 113.528.454
Türkiye Sigorta 104.128.833
Eczacıbaşı İlaç 89.174.573
Turkcell 88.940.054
Vakıflar Bankası 85.368.544
Bim Mağazalar 84.024.153
Arçelik 78.950.502
Alarko Holding 78.407.636

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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