Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.840.906.515
|ASELSAN
|546.542.065
|Garanti Bankası
|405.379.625
|Kardemir (D)
|359.592.992
|Şişe Cam
|338.231.431
|Petkim
|177.380.453
|Odaş Elektrik
|167.457.749
|Yapı ve Kredi Bankası
|153.312.989
|Akbank
|143.152.021
|Şekerbank
|140.230.199
|Otokar
|129.984.362
|Türk Hava Yolları
|122.263.498
|Albaraka Türk
|113.528.454
|Türkiye Sigorta
|104.128.833
|Eczacıbaşı İlaç
|89.174.573
|Turkcell
|88.940.054
|Vakıflar Bankası
|85.368.544
|Bim Mağazalar
|84.024.153
|Arçelik
|78.950.502
|Alarko Holding
|78.407.636
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)