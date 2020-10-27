Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|842.910.243
|Garanti Bankası
|442.247.069
|Şişe Cam
|437.988.080
|Eczacıbaşı İlaç
|361.385.100
|Deva Holding
|292.144.850
|Şekerbank
|277.319.976
|Kardemir (D)
|276.768.250
|ASELSAN
|209.512.470
|Odaş Elektrik
|207.281.627
|Yapı ve Kredi Bankası
|180.521.819
|Emlak Konut GMYO
|177.812.936
|Türk Hava Yolları
|177.634.736
|Petkim
|162.192.500
|MLP Sağlık
|135.573.886
|Akbank
|128.228.813
|Arçelik
|117.689.791
|Turkcell
|114.149.077
|Albaraka Türk
|109.153.436
|Sasa Polyester
|107.761.599
|Vakıflar Bankası
|103.449.646
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)