  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:29:03 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 842.910.243
Garanti Bankası 442.247.069
Şişe Cam 437.988.080
Eczacıbaşı İlaç 361.385.100
Deva Holding 292.144.850
Şekerbank 277.319.976
Kardemir (D) 276.768.250
ASELSAN 209.512.470
Odaş Elektrik 207.281.627
Yapı ve Kredi Bankası 180.521.819
Emlak Konut GMYO 177.812.936
Türk Hava Yolları 177.634.736
Petkim 162.192.500
MLP Sağlık 135.573.886
Akbank 128.228.813
Arçelik 117.689.791
Turkcell 114.149.077
Albaraka Türk 109.153.436
Sasa Polyester 107.761.599
Vakıflar Bankası 103.449.646

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay