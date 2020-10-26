  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:24:30 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.000.906.475
Garanti Bankası 376.437.263
Eczacıbaşı İlaç 346.444.945
Şekerbank 341.520.473
Şişe Cam 317.304.236
Arçelik 307.834.857
Kardemir (D) 285.190.134
Emlak Konut GMYO 225.486.623
Petkim 223.870.466
Odaş Elektrik 191.094.917
ASELSAN 184.507.286
Doğan Holding 166.983.933
Türk Hava Yolları 160.664.823
Sasa Polyester 135.848.725
Akbank 132.732.799
Yapı ve Kredi Bankası 129.951.556
Bim Mağazalar 128.816.782
Deva Holding 121.512.535
İş Bankası (C) 110.891.684
Ereğli Demir Çelik 107.494.355

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın
Ekonomi

85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Kış ayının yaklaşması ve yapılan zamlarla elektrik faturasındaki kabarmayı minimuma indirmek mümkün. Elektrik faturanız yüksek geliyorsa ted..
Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!
Gündem

Resmen duyurdular... Ermenistan ateşkesi bu sefer fena ihlal etti!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ateşkes 3'üncü kez ihlal edildi. Dün anlaşmaya varılan ateşkesin başladığı 08:00’den, 5 dakika g..
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay