Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.000.906.475
|Garanti Bankası
|376.437.263
|Eczacıbaşı İlaç
|346.444.945
|Şekerbank
|341.520.473
|Şişe Cam
|317.304.236
|Arçelik
|307.834.857
|Kardemir (D)
|285.190.134
|Emlak Konut GMYO
|225.486.623
|Petkim
|223.870.466
|Odaş Elektrik
|191.094.917
|ASELSAN
|184.507.286
|Doğan Holding
|166.983.933
|Türk Hava Yolları
|160.664.823
|Sasa Polyester
|135.848.725
|Akbank
|132.732.799
|Yapı ve Kredi Bankası
|129.951.556
|Bim Mağazalar
|128.816.782
|Deva Holding
|121.512.535
|İş Bankası (C)
|110.891.684
|Ereğli Demir Çelik
|107.494.355
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)