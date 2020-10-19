Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|989.653.815
|Petkim
|435.752.292
|Şekerbank
|400.976.636
|Albaraka Türk
|353.823.189
|Akbank
|320.943.131
|Yapı ve Kredi Bankası
|264.372.907
|Odaş Elektrik
|257.454.909
|Şişe Cam
|230.640.145
|Halkbank
|215.802.757
|Tüpraş
|214.113.940
|T.S.K.B.
|213.776.149
|Kardemir (D)
|196.642.442
|Vakıflar Bankası
|179.185.251
|Tekfen Holding
|155.981.100
|İş Bankası (C)
|152.192.390
|Turkcell
|142.514.471
|ASELSAN
|141.688.572
|GSD Holding
|135.079.866
|Zorlu Enerji
|128.802.933
|Kerevitaş Gıda
|123.440.351
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)