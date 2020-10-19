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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:25:00 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 989.653.815
Petkim 435.752.292
Şekerbank 400.976.636
Albaraka Türk 353.823.189
Akbank 320.943.131
Yapı ve Kredi Bankası 264.372.907
Odaş Elektrik 257.454.909
Şişe Cam 230.640.145
Halkbank 215.802.757
Tüpraş 214.113.940
T.S.K.B. 213.776.149
Kardemir (D) 196.642.442
Vakıflar Bankası 179.185.251
Tekfen Holding 155.981.100
İş Bankası (C) 152.192.390
Turkcell 142.514.471
ASELSAN 141.688.572
GSD Holding 135.079.866
Zorlu Enerji 128.802.933
Kerevitaş Gıda 123.440.351

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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