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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:35:54 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 905.143.897
Zorlu Enerji 819.222.810
Emlak Konut GMYO 788.488.524
Şişe Cam 379.518.861
Garanti Bankası 359.772.806
Tüpraş 337.425.785
Kardemir (D) 300.930.541
Odaş Elektrik 279.789.734
İpek Doğal Enerji 217.402.777
Kerevitaş Gıda 208.004.086
ASELSAN 188.394.083
Koç Holding 181.479.852
Türk Hava Yolları 161.227.853
Tekfen Holding 159.161.700
Şekerbank 154.449.032
Eczacıbaşı İlaç 151.137.959
Akbank 136.143.443
İş GMYO 121.240.966
Turkcell 117.022.918
Alkim Kimya 101.409.021

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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