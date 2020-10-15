Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|905.143.897
|Zorlu Enerji
|819.222.810
|Emlak Konut GMYO
|788.488.524
|Şişe Cam
|379.518.861
|Garanti Bankası
|359.772.806
|Tüpraş
|337.425.785
|Kardemir (D)
|300.930.541
|Odaş Elektrik
|279.789.734
|İpek Doğal Enerji
|217.402.777
|Kerevitaş Gıda
|208.004.086
|ASELSAN
|188.394.083
|Koç Holding
|181.479.852
|Türk Hava Yolları
|161.227.853
|Tekfen Holding
|159.161.700
|Şekerbank
|154.449.032
|Eczacıbaşı İlaç
|151.137.959
|Akbank
|136.143.443
|İş GMYO
|121.240.966
|Turkcell
|117.022.918
|Alkim Kimya
|101.409.021
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)